Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили на Ямале до конца года

ТАСС, 27 сентября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продлили режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса, до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства в понедельник.

"Все ограничения, действующие в регионе, сохраняются до 31 декабря 2021 года. При выходе из дома необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 м. Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Также сохраняется ограничение на въезд в регион: прибывающим на Ямал необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный не более чем за три дня. Исключение составляют проживающие на территории региона, несовершеннолетние, вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более полугода назад. При этом при выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более пяти дней, необходимо также предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Всего на Ямале зафиксировано более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 100 фиксируется каждые сутки. Выздоровели более 48,1 тыс. человек, умерли - 684.