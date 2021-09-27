В России с начала года провели более 1,5 тыс. операций по трансплантации органов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. операций по трансплантации органов проведено в России с начала года. При этом за 2020 год было сделано всего 1 960 таких операций, сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Пока за всю доковидную историю трансплантационной службы в нашей стране 2019 год был самым продуктивным. Тогда было выполнено 2 427 трансплантаций органов, среди них - 227 трансплантаций детям. Функционировало 58 центров трансплантации в 32 субъектах РФ. В 2020 году число трансплантаций составило 1 960, из них детям - 256. По данным на сентябрь, с начала 2021 года в РФ выполнено уже 1 582 трансплантации органов, из них 192 детям, что выше, чем за аналогичный период рекордного 2019 года", - сказал министр в приветствии к участникам V Российского национального конгресса "Трансплантация и донорство органов".

Мурашко добавил, что сейчас число субъектов, реализующих трансплантационные программы, также выросло. "Во время пандемии в субъектах РФ [были] открыты две новые программы трансплантации почек, а также программа трансплантации сердца", - заключил он.