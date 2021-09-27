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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 1 330 заболевших ковидом за сутки. Это максимум с 16 августа

Вылечились, по данным штаба по борьбе с инфекцией, 985 человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 330 против 1 215 днем ранее, до 445 268. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Число заразившихся оказалось максимальным с 16 августа, следует из данных штаба.

Вылечились, по данным штаба, 985 человек, за все время выздоровели 388 961.

За сутки в области зарегистрировали 10 смертей. Всего в Подмосковье умерли 8 149 человек, следует из сообщения штаба.

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