Более 100 университетов стали победителями программы "Приоритет 2030"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Гранты в рамках программы стратегического академического лидерства получат 106 университетов, из которых пять - творческие вузы. Об этом сообщил в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня у нас 106 университетов стали полноправными участниками программы: 101 университет и еще пять - творческих. Почему 101 вуз? Потому что университеты, которые набрали 100-е и 101-е место - получили одинаковое количество баллов", - сказал министр.

Участниками программы, по данным министерства, стали университеты из 49 городов - они получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Более 60% вузов, вошедших в программу, - региональные. 28 университетов находятся в Москве, 11 - в Санкт-Петербурге, еще 67 вузов распределены по 47 городам России. В программу "Приоритет 2030" вошли вузы из всех федеральных округов. Наибольшее число представляют Центральный федеральный округ (34 вуза), Приволжский федеральный округ (21 вуз) и Северо-Западный федеральный округ (18 вузов).

В программу "Приоритет 2030" попали 80 вузов, подведомственных Минобрнауки России, 10 вузов - Министерству здравоохранения, 5 университетов, подведомственных Министерству культуры и 4 - Министерству сельского хозяйства. Общее количество стратегических проектов всех участников "Приоритета 2030" - 409.

Минобрнауки объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

Очные защиты вузов-кандидатов на участие в программе проходили с 10 по 26 сентября. Комиссия Минобрнауки по проведению отбора участников в программу "Приоритет 2030" заслушивала презентации программ развития университетов. Всего к участию в конкурсе было допущено 187 участников.