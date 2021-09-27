В Севастополе увеличат число коек для пациентов с ковидом из-за роста числа заражений

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Дополнительные 50 мест для пациентов с коронавирусом будут открыты в Севастополе из-за того, что с ростом числа заражений сократился резерв коек для таких пациентов. Об этом сообщила в понедельник на аппаратном заседании правительства первый заместитель директора городского департамента здравоохранения города Анна Солдатова.

"Свободного коечного фонда у нас 10%, а мы должны обеспечить 20%. Поэтому мы вводим дополнительные 50 коек в пансионате "Изумруд", - сказала Солдатова. С начала пандемии в разное время пансионат, который находится в собственности города, использовался как обсерватор, отделение для реабилитации переболевших коронавирусом или отделение для зараженных с легкой формой болезни.

Неделей ранее вице-губернатор Александр Кулагин отмечал, что, хотя снизилась сумма случаев за семь дней (580 случаев против 716 неделей ранее), растет суточная заболеваемость. Всего в городе для пациентов с коронавирусом было отведено 971 место, коечного фонда оставалось 27%.

"Рост [числа новых заражений коронавирусом] был на прошлой неделе, сейчас у нас эти цифры стабилизировались, примерно как на неделю раньше", - уточнил на аппаратном совещании в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом более 30 тыс. человек, выздоровели более 27,5 тыс., умерли более 1 тыс. До конца сентября в регионе действует режим повышенной готовности.