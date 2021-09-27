Минздрав ответил на критику Счетной палаты

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Достижение целевых показателей госпрограммы по здравоохранению, а также нацпроектов является важнейшим приоритетом для Минздрава России, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в результаты за 2020 год, сообщил ТАСС в понедельник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее Счетная палата указала на неисполнение Минздравом России показателей по трем из четырех целей, установленных в государственной программе на 2020 год. В частности, значения показателей выполнены только по одной цели - снижение младенческой смертности. При этом не выполнены по снижению смертности населения трудоспособного возраста, снижению смертности от болезней системы кровообращения, снижению смертности от новообразований. Кроме того, отмечается недостижение плановых значений по двум из 15 показателей национального проекта "Здравоохранение".

"Весь мир переживает 2020-2021 гг. в условиях пандемии COVID-19, которая объективно вносит определенные коррективы в медико-демографические показатели. Распространение неизученной высокозаразной инфекции потребовало принятия оперативных решений, мобилизации системы здравоохранения на оказание помощи пациентам с коронавирусом. В этот период, особенно в его начале (в 2020 году), во всем мире отмечалось снижение обращаемости пациентов с неинфекционными заболеваниями за медицинской помощью, связанное в том числе со страхом инфицирования, и ограничение объемов проводимых профилактических мероприятий, таких как диспансеризация, в связи со сложной эпидобстановкой", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что Минздрав совместно с регионами постоянно работает над выработкой и реализацией необходимых мер по снижению влияния пандемии коронавируса. Прежде всего расширяется проведение диспансеризации для раннего выявления неинфекционных заболеваний и углубленной диспансеризации для пациентов перенесших COVID-19, развития диспансерного наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы или оперативные вмешательства.

"Сегодня, когда у нас появилось эффективное средство защиты от инфекции - вакцина, профилактические мероприятия стали проводится в нормальном режиме с учетом требований безопасности. При этом достижение целевых показателей реализации госпрограммы и национальных проектов является для нас важнейшим приоритетом", - сказал помощник министра, добавив, что широкая вакцинация населения против коронавируса является важнейшей мерой, позволяющая избежать тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов.