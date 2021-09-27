В Приангарье развернули почти 500 дополнительных ковидных коек из-за роста заболеваемости

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ковидный коечный фонд в Иркутской области за неделю увеличили почти на 500 мест из-за роста заболеваемости. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"За последнюю неделю практически по всем позициям отмечается рост. Возросло количество положительных ПЦР-тестов. Мы вынуждены снова перепрофилировать коечный фонд. За неделю мы его увеличили на 485 коек. Всего на сегодняшний день оборудовано 2 890 коек для лечения пациентов с ковидом в 45 медицинских организациях", - приводятся в сообщении слова губернатора области Игоря Кобзева.

Минздрав региона утвердил план по оперативному увеличению коечного фонда на случай резкого увеличения больных. Власти отмечают, что подъем заболеваемости в начале осени был ожидаемым: люди возвращаются из отпусков, начинается сезон простуд. В то же время темпы вакцинации от коронавируса в Иркутской области замедлились, несмотря на достаточное количество вакцины, отметила пресс-служба.

Из-за распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции на карантин закрыты семь школ и шесть детских садов в регионе. В педагогических коллективах проводится разъяснительная работа по вопросам вакцинации, соблюдения правил личной безопасности.

По данным регионального оперштаба, на 27 сентября в Иркутской области подтверждено 108 307 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 370 человек. В больницах находятся 2 123 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 97 624 пациента, умерли 4 900. Привиты 635 478 человек, из них оба этапа вакцинации прошли 553 424 жителя. Из сводок оперштаба следует, что в настоящее время в сутки прививаются по 1-2 тыс. человек, тогда как весной и летом этот показатель был на уровне 5-6 тыс.