Под Курском подняли останки 72 солдат на месте массового захоронения времен войны

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Поисковики подняли останки 72 советских солдат на месте массового захоронения времен Великой Отечественной войны, обнаруженного в Курской области при прокладке водопровода в частный дом, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

Массовое захоронение обнаружили 14 сентября в поселке Горшечное в Курской области во время прокладки водопровода в один из частных домов. Как отмечала в беседе с ТАСС руководитель курского областного поискового отряда "Курская земля" Елена Сукманова, изначально предполагалось, что в этом месте захоронено порядка 30 солдат Красной Армии.

"В минувшие выходные работа продолжилась. За два дня поисковики подняли останки 52 советских солдат. Всего из захоронения уже подняты останки 72 бойцов", - говорится в сообщении.

Предположительно, захороненные бойцы погибли в январе-феврале 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции.

В годы Великой Отечественной войны погибли более 7 тыс. человек, призванных на фронт из Горшеченского района Курской области. Райцентр Горшечное был захвачен фашистскими войсками 1 июля 1942 года, затем оккупирован район, за семь месяцев оккупации в нем убили 390 мирных граждан, 105 человек угнали в Германию, сожгли и разрушили 1 180 жилых домов, 1 210 производственных зданий и помещений. Горшечное освободили 27 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторенской наступательной операции, в боях за село погибли несколько тысяч советских воинов, в братской могиле в центре села похоронено 669 красноармейцев.