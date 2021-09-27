Бомбардировщик Ту-2 восстановят до конца года в музейном комплексе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Восстановленный советский бомбардировщик Ту-2 (по классификации НАТО - "Летучая мышь") представят в Музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС директор комплекса Виктор Севостьянов в понедельник.

"Самолет [Ту-2] более чем на 90% оригинальный. <…> До конца этого года самолет займет достойное место в экспозиции "Крыльев Победы", являясь одним из символов победы в Великой Отечественной войне", - сказал Севостьянов.

Он уточнил, что в планах отреставрировать не только внешний вид самолета, но и его внутреннее наполнение. В частности, у Ту-2 будет частично восстановлено электроснабжение, которое позволит подсветить кабину, приборы, навигационные огни и посадочные фары.

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании - один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В настоящее время в состав комплекса входят два выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. В коллекции музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе 350 образцов военной техники и более 200 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.