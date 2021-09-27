Посол РФ: Италия обещала рассмотреть включение "Спутника V" в систему ковид-сертификатов

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Итальянские власти обещали рассмотреть включение российской вакцины "Спутник V" в систему местных ковид-сертификатов ("грин-пассов"). Об этом в понедельник сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов, выступая в понедельник в "Русском доме" перед соотечественниками.

"Министр иностранных дел Лавров, который был здесь месяц назад, на встрече с премьер-министром Италии просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это ограничение прав наших дипломатов и не только, - сообщил Разов. - Драги сказал: "Обещаю, рассмотрим", [но] в каком смысле и как скоро - ждем".

Посол отметил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсуждал вопрос сертификации "Спутника V" на двусторонних встречах в рамках мероприятий стран Группы двадцати.

Разов напомнил, что 13 апреля Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

"Академик Александр Гинцбург [директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи] пригласил директора института Спалланцани в октябре с визитом в Москву, чтобы продолжить сотрудничество", - сказал дипломат.

По информации ТАСС, в итальянскую делегацию, помимо директора института Спалланцани Франческо Вайи, войдет министр здравоохранения области Лацио Алессио Д'Амато.