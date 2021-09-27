Режим повышенной готовности из-за ковида в Вологодской области продлили до конца октября

ВОЛОГДА, 27 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Вологодской области в связи с возросшим количеством заболевших COVID-19 продлили до конца октября. Если потребуется, власти готовы ввести жесткие ограничения, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"С учетом ситуации [по заболеваемости коронавирусной инфекцией] поручаю продлить режим повышенной готовности до конца октября, до 31 октября включительно. Нам важна каждая жизнь. Если для этого потребуется ввести жесткие ограничения, значит, это будет сделано незамедлительно. Прошу членов правительства подготовить соответствующие предложения к оперативному штабу", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, в России, в том числе и в Вологодской области, наблюдается четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она совпала с резким ростом количества заболевших ОРВИ и гриппом, что осложняет течение болезни. "Прирост числа заболевших за сутки - 244 человека. Вчера был максимальный прирост с начала февраля - 253 человека. Мы занимаем 16-е место в стране [по темпам заболеваемости и числу заболевших COVID-19], почти в 1,5 раза превышаем среднероссийское значение", - констатировал губернатор.

На 27 сентября в регионе выявлено 67 974 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 244 человека. Выздоровели 61 342 человека, умерли 1 842. Привито около 41% взрослого населения.