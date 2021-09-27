Астраханский госуниверситет вошел в программу "Приоритет-2030"

АСТРАХАНЬ, 27 сентября /ТАСС/. Астраханский госуниверситет (АГУ) включили в список наиболее перспективных высших учебных заведений страны по итогам защиты проекта развития вуза на 10 лет перед конкурсной комиссией Минобрнауки РФ и вошел в программу "Приоритет-2030", сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Команда Астраханского госуниверситета представила программу развития вуза до 2030 года. Всего в программу "Приоритет-2030" отобрано 106 университетов из 49 городов Российской Федерации. Более 60% вузов-победителей - региональные. Из Южного федерального округа в программу вошли только 10 университетов, одним из которых стал АГУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основу заявки на участие в госпрограмме поддержки вузов "Приоритет - 2030" легли пять направлений развития АГУ на ближайшие 10 лет: "Морской робот", "Цифровая платформа транспортного коридора "Север - Юг", "Разработка системы социетальной безопасности Каспийского макрорегиона", "Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Каспийского макрорегиона" и "Каспийский инкубатор агро- и биотехнологий". Данные проекты будут реализовываться в тесном взаимодействии с участниками Консорциума образовательных организаций высшего образования и научных организаций Астраханской области.

По словам ректора АГУ Константина Маркелова, для успешной реализации программы развития будет проведена институциональная трансформация университета, в планах - перевод университета из бакалаврского в магистерский.

АГУ был образован в 1932 году, сейчас включает восемь институтов, 21 факультет, 59 кафедр. В университете обучаются более 14 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. иностранных граждан.