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В "Одноклассниках" появилось распознавание музыки по звучанию на базе ShazamKit

"Одноклассники" стали первой соцсетью, добавившей в свой музыкальный сервис такую технологию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Одноклассники" запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15. С ее помощью приложение соцсети теперь может определить, что за песня играет в данный момент", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "Одноклассники" стали первой соцсетью, добавившей в свой музыкальный сервис такую технологию.

Уточняется, что технологией используется микрофон смартфона для записи фрагмента музыки, после чего в музыкальной базе соцсети ищется распознанный трек. При успешном сопоставлении пользователь увидит данные о песне в результатах поиска раздела "Музыка". Кроме того, сервис способен определять оригинальную версию трека, а также различные ремейки и лайв записи.

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