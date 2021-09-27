В "Одноклассниках" появилось распознавание музыки по звучанию на базе ShazamKit

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Одноклассники" запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15. С ее помощью приложение соцсети теперь может определить, что за песня играет в данный момент", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "Одноклассники" стали первой соцсетью, добавившей в свой музыкальный сервис такую технологию.

Уточняется, что технологией используется микрофон смартфона для записи фрагмента музыки, после чего в музыкальной базе соцсети ищется распознанный трек. При успешном сопоставлении пользователь увидит данные о песне в результатах поиска раздела "Музыка". Кроме того, сервис способен определять оригинальную версию трека, а также различные ремейки и лайв записи.