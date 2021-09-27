ВЦИОМ: россияне назвали основные причины недовольства летним отпуском в 2021 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Почти каждый пятый россиянин (23%) остался недовольным своим отпуском в текущем году. Основной причиной неудовлетворения от своего отдыха 40% назвали невозможность поехать туда, куда хотели, об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные директором по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кириллом Родиным в понедельник на пресс-конференции.

Опрос ВЦИОМ проводился 16,18,19 сентября среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше методом телефонного интервью.

По данным исследования, основной причиной неудовлетворения от своего отпуска 40% назвали невозможность поехать туда, куда хотели. При этом 13% заявили, что главной причиной недовольства стали слишком высокие цены, там, где отдыхали. По 9% отметили, что недовольство вызвала погода и то, что отдых был слишком коротким.

При этом больше всего в отпуске в России респондентам понравилась природа, чистый воздух и климат (16%), активный отдых/новые впечатления, а также хорошая погода (по 14%), теплое море (13%) и качество сервиса в отелях и санаториях (8%). Кроме того, 43% россиян считают, что отдых в России изменился в лучшую сторону. Также опрошенные с большой долей вероятности порекомендуют своим друзьям и знакомым отдых в РФ.

Согласно презентации, 75% остались довольны отпуском в 2021 году, 23% - недовольны. Из тех, кто остался довольным своим отпуском, провели его в Крыму, Краснодарском крае и за границей. Также из тех, кому понравился отдых, провели его на даче, а часть остались дома на время отпуска. При этом фактические траты на отдых в этом году были меньше планируемых (38 858 рублей против 40 022 рублей на одного человека).