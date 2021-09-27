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В Челябинской области полностью закрыли на карантин по ОРВИ 17 школ

Также на изоляцию ушли 907 классов в 224 школах региона

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ стал причиной закрытия свыше 900 классов в 224 школах в Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного министерства образования и науки.

"Продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников. В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ 17 школ полностью. Кроме того, на карантин закрыты 907 классов в 224 школах региона", - сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что это преимущественно сельские школы.

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