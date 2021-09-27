Платформа "Газпром-медиа" для коротких вертикальных видео будет называться Yappy

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новая платформа для размещения коротких видеороликов в вертикальном формате получила название Yappy. Об этом сообщается на сайте холдинга "Газпром-медиа", который является разработчиком платформы.

"Холдинг "Газпром-медиа", ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и Восточной Европе, представляет платформу вертикальных коротких видео под названием Yappy", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на платформе можно будет записывать видео длительностью до 60 секунд, в качестве основной целевой аудитории предполагаются пользователи в возрасте от 14 до 34 лет. Для авторов контента уже доступен функционал в тестовой версии.

"В тестировании закрытой бета-версии приложения принимают участие блогеры, которые тестируют функционал и помогают собрать обратную связь по его улучшению. В среднем ежемесячно в тестировании принимают участие 300 блогеров", - добавляется в сообщении.

В декабре 2020 года глава холдинга Александр Жаров сообщил, что "Газпром-медиа" выкупил мобильное приложение для блогеров "Я молодец" у ООО "Ямолодец". Приложение разработано при организационной и экспертной поддержке фонда "Иннопрактика". Как сообщалось, запуск платформы намечен на конец ноября-начало декабря.