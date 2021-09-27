В Вологодской области развернут еще 400 ковидных коек из-за роста заболеваемости

ВОЛОГДА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области развернут 400 дополнительных коек в монопрофильных госпиталях для пациентов с коронавирусом, чтобы увеличить их число до 1 980. Это необходимо в связи с растущей заболеваемостью, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"На прошлой неделе мы вынуждены были развернуть 280 дополнительных коек в монопрофильных госпиталях, всего их на сегодня 1 580 в пяти моногоспиталях. Занято 88% коек, это тоже очень высокий показатель. С учетом продолжающегося роста количества заболевших, госпитализированных [с коронавирусом] поручаю с 29 сентября начать поэтапно развертывать дополнительно 400 коек в моногоспиталях <…>. В результате мы доведем их количество до 1 980, чтобы обеспечить всех заболевших экстренной медпомощью", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Как отметил глава региона, на сегодня в моногоспиталях находятся 1 398 человек, в пять раз больше, чем в июне 2021 года.

"Возросло количество "тяжелых" пациентов, нуждающихся в кислороде. В моногоспиталях на текущий момент почти 600 пациентов на кислородотерапии. Каждый восьмой из госпитализированных - в тяжелом состоянии, на сегодня таковых 170, вчера было 183 человека - исторический максимум с начала пандемии", - отметил Кувшинников.

По его словам, в регионе продолжает также расти смертность от коронавируса, в регионе скончались уже 1 842 человека, каждый шестой умерший был младше 60 лет, среди них числятся также граждане младше 30 лет.

"Люди не до конца осознали необходимость защиты собственного организма. Обращаюсь ко всем вологжанам - российская вакцина надежная и безопасная. По данным Минздрава России, из всех вакцинированных менее 2% заболели, то есть вакцина работает. Госпитализированных вакцинированных граждан практически нет. <...> Вологодская область занимает 76 место в стране по уровню вакцинации населения, темпы вакцинации падают. У нас созданы все возможности для вакцинации, никаких перебоев с вакциной нет", - сказал губернатор.

На 27 сентября в регионе выявили 67 974 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 244 человека. Выздоровели 61 342 человека, умерли 1 842. Привились около 41% взрослого населения.