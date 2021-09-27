Росгидромет спрогнозировал теплую зиму для регионов Сибири

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Температура зимой 2021-2022 годов будет теплее обычного на севере Урала, Сибири и Якутии, на остальной территории России температура ожидается в пределах нормы. Об этом сообщается в понедельник на сайте Росгидрометцентра.

"Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета <...>, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы. В отдельные месяцы средние значения температуры в южной половине Азиатской территории страны предполагаются ниже средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оправдываемость прогнозов Гидрометцентра касательно температурного режима на отопительный период за последние 20 лет составляет около 58-81%.