Власти Болгарии разрешили применение бустерных доз вакцины от коронавируса

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии разрешили начать вакцинацию населения третьей дозой препарата от нового коронавируса в качестве бустерной (вспомогательной). Об этом в понедельник сообщил главный санитарный врач республики Ангел Кунчев.

"Большая часть иммунизированных имеют антитела, которые обеспечат защиту от COVID-19 на один, а возможно и на два-три года. Однако если речь идет о гражданах с иммунодефицитом, на гемодиализе, принимающих лекарства, которые снижают иммунитет, пожилых людях старше 65 лет, то для них целесообразно использовать бустерную дозу. Также она необходима тем, кто постоянно сталкивается с опасностью заражения при выполнении профессиональных задач. Третья вакцинация будет вписана в медицинское досье каждого из привитых", - сообщил Кунчев. Он также рекомендовал желающим сделать третью прививку предварительно проверить уровень своих антител и проконсультироваться с врачом.

Кунчев проинформировал, что Европейская комиссия в ближайшее время примет решение продлить срок действия вакцинационных сертификатов как минимум еще на один год.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний ранее отметил, что бустерная доза призвана восстановить уровень защиты от инфекции после полной вакцинации. Вместе с тем ее стоит отличать от дополнительной дозы, которая может потребоваться людям с ослабленным иммунитетом.

Общее число граждан, получивших две дозы одного из препаратов против коронавируса, которые предлагаются в пунктах вакцинации по всей Болгарии, превысило 1,3 млн, что составляет около 20% населения. В Болгарии продолжается рост числа заразившихся коронавирусом, в настоящее время госпитализированы 5 078 пациентов, из которых 418 находятся в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки умерли 40 человек, всего за время пандемии - 20 489.

В стране до конца октября продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Введен запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлена работа ночных клубов и дискотек, ограничена работа предприятий общественного питания.