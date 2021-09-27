Худрук фонда "Талант и успех" Фрай получил российское гражданство

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил предоставить российское гражданство немецкому оперному режиссеру и художественному руководителю "Сириуса" - фонда "Талант и успех" Хансу-Йоахиму Фраю. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в гражданство РФ принимается "Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июня 1965 г. в Германии".

Фрай также является менеджером в сфере культуры. Кроме того, он написал книгу "Научиться любить Россию" - о том, как видят русских и их привычки иностранцы, чему пытаются у них научиться, каким образом пытаются понять русскую душу.

Помимо него в гражданство России, согласно указу, принят Рафаэль Гусман Тирадо. Он является доктором филологических наук, профессором кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета, экспертом в русской и испанской филологии. Эксперт также входит в президиум международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, является почетным доктором Удмуртского государственного университета.

Российское гражданство получил и Анхель Гутьеррес - советский и испанский актер и театральный режиссер, родившийся на Кубе в 1932 году.