В Чечне планируют ликвидировать очередь в ясли до конца года

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Очередь в детские сады для детей ясельного возраста в Чеченской Республике планируется ликвидировать до конца 2021 года, для этого должны быть введены в эксплуатацию 11 новых детсадов, три из них уже открыты. Об этом сообщил в понедельник на своей официальной странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Меры, направленные на развитие и совершенствование системы дошкольного образования ЧР, позволили нам полностью ликвидировать очередь в детские сады для детей от трех до семи лет. В ближайшее время будет решен вопрос и с очередью для детей ясельного возраста - до 3 лет. Для этого до конца года введут в эксплуатацию 11 новых детских садов на 1 400 мест. Три из них уже открыли свои двери", - написал Кадыров.

Он отметил, что в настоящее время в республике работает 481 детский сад. "Они оснащены самой современной материально-технической базой. На сегодняшний день всеми учреждениями охвачено около 85 тысяч детей, а в системе дошкольного образования трудятся 23 тысячи 600 человек", - добавил глава республики.