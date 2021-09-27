{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили о заморозках в Астраханской области

По прогнозам, с 30 сентября в регионе столбики термометров начнут опускаться до минус трех градусов

АСТРАХАНЬ, 27 сентября /ТАСС/. Синоптики Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром с 30 сентября по 2 октября прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы, которые могут привести к гибели сельхозкультур, на территории Астраханской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Астраханского ЦГМС, ночью и утром с 30 сентября по 2 октября местами на территории Астраханской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 0,1 до трех градусов. В связи с этим существует высокая вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур",- говорится в сообщении.

В связи с понижением температуры воздуха спасатели напоминают о соблюдении правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, используемых для обогрева помещений, а также о возрастании вероятности возникновения техногенных пожаров по причине использования самодельных нагревательных устройств.

Теги
РоссияАстраханская область
"Артек" планирует принять более 200 тыс. детей до 2025 года
По итогам 2021 года "Артек" должен принять 32 тыс. детей
Читать полностью