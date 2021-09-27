Синоптики предупредили о заморозках в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 27 сентября /ТАСС/. Синоптики Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром с 30 сентября по 2 октября прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы, которые могут привести к гибели сельхозкультур, на территории Астраханской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Астраханского ЦГМС, ночью и утром с 30 сентября по 2 октября местами на территории Астраханской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 0,1 до трех градусов. В связи с этим существует высокая вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур",- говорится в сообщении.

В связи с понижением температуры воздуха спасатели напоминают о соблюдении правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, используемых для обогрева помещений, а также о возрастании вероятности возникновения техногенных пожаров по причине использования самодельных нагревательных устройств.