Институт развития интернета распределил 544,8 млн рублей на создание контента

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) определил первые проекты-победители, которые получат в общей сложности 544,8 млн рублей в рамках распределения дополнительной субсидии на создание контента в интернете, сообщается в понедельник на сайте ИРИ.

"По итогам рассмотрения предложений, поданных в рамках первого из трех этапов отбора, эксперты рекомендовали поддержать 37 из 96 представленных проектов. Они охватывают широкий круг тем и посвящены подростковым проблемам, внутреннему туризму, достижениям России, истории и культуре страны, цифровой гигиене, профориентации, науке и образованию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на создание проектов будет направлено 544,8 млн рублей.

Прием предложений в рамках распределения дополнительной субсидии стартовал 17 августа и продлится до 30 сентября. Всего в 2021 году в рамках распределения дополнительной субсидии планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов.