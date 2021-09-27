Япония ослабит въездные требования для привитых от коронавируса на территории страны

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии с 1 октября перестанет направлять прибывающих в страну в специальные карантинные учреждения в случае предварительного прохождения ими вакцинации от коронавируса на японской территории. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"С 1 октября лицам, прибывающим в Японию и обладающим свидетельством о прохождении вакцинации, не потребуется проводить три дня в специальном карантинном учреждении. Вместо этого они смогут сразу направиться в место своего проживания, - объявил Като. - Кроме того, если ранее они сдали отрицательный тест на заражение, то на десятый день карантина будут освобождены от проведения оставшегося срока на изоляции".

Как следует из заявления, распространенного в понедельник японским МИД, власти страны в рамках смягчения ограничений также признают сертификаты о вакцинации, выданные на территории порядка 50 стран и регионов. В их число входят Белоруссия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Ливан, Индонезия, США, Таиланд, Турция, Франция. Россия в указанном списке не упоминается. Помимо этого, Токио признает вакцинацию только препаратами американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской фирмы AstraZeneca. При этом с даты введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Кроме того, согласно заявлению МИД, для сокращения срока нахождения на карантине прибывшие в страну должны будут на десятый день изоляции направить Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии результаты пройденного ПЦР-тестирования на заражение с отрицательным результатом. Между тем МИД не приводит сведений о том, каким образом находящийся на карантине сможет приобрести набор для тестирования и в какой форме полученные результаты следует направить Минздраву.

В Японии в настоящий момент действует обязательное трехдневное нахождение в специальных карантинных учреждениях для прибывающих из 44 стран и регионов, где выявлено большое число случаев заражения коронавирусом. Среди них Аргентина, Бангладеш, Великобритания, Грузия, Индия, Индонезия, Испания, Казахстан, Турция, Филиппины, Шри-Ланка, два российских региона (Москва и Хабаровский край) и другие. После этого при наличии отрицательного результата теста можно провести остаток карантина дома. Общий срок карантина составляет 14 дней.

С 28 декабря прошлого года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.