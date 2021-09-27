В Омской области режим повышенной готовности продлили до 31 октября

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области, где ежесуточно регистрируется более 360 случаев инфицирования, продлил режим повышенной готовности и масочный режим до 31 октября. Об этом в понедельник со ссылкой на губернатора Александра Буркова сообщили на сайте правительства региона.

"Если говорить об эпидемиологической ситуации в Омской области, то она не ухудшается, тем не менее, мы не видим и существенного улучшения. Плюс ситуация осложняется наложением сезона простуд и респираторных заболеваний, выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. В этих условиях штабом принято решение сохранить все ограничительные меры и продлить режим повышенной готовности до 31 октября. Сохраняется масочный режим в местах массового пребывания людей - в торговых центрах и общественном транспорте", - цитирует пресс-служба Буркова.

По данным правительства региона, в Омской области от коронавируса уже привились более 618 тыс. человек при плановом показателе 893,6 тыс. человек. В медицинских учреждениях имеется 237 тыс. доз вакцины. "В целом уровень вакцинации у нас неплохой, если сравнивать с другими регионами, но в то же время показатель среди студентов вузов и учащихся колледжей всего 25%, - сказал губернатор. - <...> Поэтому штабом дано поручение руководителям учреждений высшего и среднего профессионального образования эту работу активизировать, а министерству здравоохранения - организовать выездные бригады, чтобы можно было наших детей вакцинировать в стенах учебных заведений".

В пресс-службе отметили, что из 47 профессиональных образовательных учреждений региона 45 ведут процесс в очном формате. На дистанционное обучение перешли только 2 частных колледжа, 6 вузов работают в смешанном формате. Из 55 тыс. студентов вакцинировались порядка 25%. По данным омского Минздрава, за минувшие сутки в регионе выявлено 364 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 83 377 человек, из которых 63 553 выздоровели и 2 204 скончались.