Более 170 тыс. человек приняли участие в пятом фестивале финансовой грамотности в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Участниками пятого фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве, который прошел в онлайн-формате, стали 174 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В этом году все активности фестиваля проходили в онлайн-формате: желающие могли получить важную и актуальную информацию, не выходя из дома. Всего 174 тыс. человек стали участниками пятого фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Просветительская акция была организована для жителей столицы всех возрастов. Основная цель мероприятия заключается в повышении финансовой грамотности горожан, формировании у них ответственного отношения к управлению личными средствами и семейным бюджетом", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что все материалы фестиваля находятся в открытом доступе на сайте фестиваля и на Московском образовательном телеканале.

В роли экспертов выступили ведущие специалисты столичного департамента финансов, Банка России, Управления федеральной налоговой службы по городу Москве, а также преподаватели московских вузов. В интересной и доступной форме они рассказали участникам о применении цифровых технологий в сфере финансов, распространенных видах мошенничества и способах защиты от них, возможностях приумножения личного капитала и поделились полезными советами по инвестированию. Москвичи также узнали, как отказаться от навязанной страховки, получить налоговые вычеты и воспользоваться счетами эскроу, как оплачивать услуги через QR-код и пользоваться системой быстрых платежей.

Особое внимание было уделено вопросам цифровой грамотности и кибербезопасности. В частности, речь шла о том, как защитить свои персональные данные при совершении финансовых операций, вернуть деньги в случае ошибки или действий злоумышленников.

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры проводится Департаментом образования и науки и Департаментом финансов города Москвы в пятый раз. Оператором является Городской методический центр. В прошлом году в нем приняли участие более 144 тыс. человек из 18 регионов России.