"Уроки цифры" пройдут более чем в 1 тыс. школ Подмосковья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. школ Московской области проведут для учеников посвященные искусственному интеллекту занятия в рамках проекта "Урок цифры", занятия пройдут с 27 сентября по 10 октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В подмосковных школах продолжается реализация проекта "Урок цифры". С 27 сентября по 10 октября цифровым навыкам обучатся более 450 тыс. ребят свыше чем из 1 тыс. школ региона. В этот раз уроки будут посвящены искусственному интеллекту и машинному обучению", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что участие в уроках примут ученики всех классов.

В пресс-службе пояснили, что проект "Урок цифры" состоит из цикла занятий по информатике с тренировкой навыков программирования. Каждый урок посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"Мы традиционно участвуем в проекте "Урок цифры". Это уникальная возможность для ребят узнать много нового о цифровом пространстве. Что важно, весь материал адаптирован под разные возрастные группы, чтобы занятия были доступны и интересны школьникам любого возраста. В регионе также проходят и открытые уроки, например, в таком формате 29 сентября урок пройдет для десятиклассников Сергиево-Посадского физико-математического лицея",- добавила Каклюгина.