Около 1,5 тыс. га земель выделят в Калужской области для исследований углеродного баланса

ТАСС, 27 сентября. Власти Калужской области, где в 2020 году на площади 745 га открыли первый в России полигон и карбоновую ферму для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, с целью развития проекта дополнительно выделят около 1,5 тыс. га сельхоз угодий и лесов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в понедельник на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

"Мы заинтересованы в развитии секвестрационной отрасли на территории региона. Сегодня подбираем перспективные участки сельхозугодий и лесных массивов. Предварительно это 1500 га. В перспективе планируем в полной мере использовать свои естественные преимущества для того, чтобы продавать верифицированные углеродные единицы", - приводит пресс-служба облправительства слова Шапши.

Заседание комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" проходило 27 сентября в режиме видеоконференции с участием помощника президента России Игоря Левитина, зампреда правительства России Александра Новака и глав ряда регионов. "Владислав Шапша предложил ускорить разработку национальной нормативной базы по климатическим проектам. В частности, включить их реализацию в перечень разрешенных способов использования земель сельскохозяйственного назначения", - отметили в пресс-службе.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.