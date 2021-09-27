Синоптики предупредили, что дожди в Поволжье сменятся ночными заморозками

ТАСС, 27 сентября. 28 сентября станет последним днем, когда в регионах Приволжского федерального округа еще будут идти дожди, с середины недели на ближайшие десять дней установится облачная погода, преимущественно без осадков, при этом по ночам практически повсеместно ожидаются заморозки, сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Только в ближайшие сутки, до вечера 28 сентября, в ПФО сохранится дождливая погода. Уже завтра в конце дня и до конца следующей недели на большей части территории установится хорошая погода - подобие бабьего лета. Но будет прохладно: воздух в дневные часы будет прогреваться до 10 - 12 градусов, в ночные часы температура будет опускаться до значений близких к нулю, а учитывая, что ветер будет слабым, а небосвод - чистым, практически повсеместно ожидаются заморозки в ночные часы", - сказал Синенков.

По его словам, 27 сентября и местами 28 сентября дожди еще пройдут в Кирове, Нижнем Новгороде, Уфе, Саратове, Пензе и других городах ПФО. При этом в Саратове, где дожди идут с прошлой недели, а жители смирились с наступлением осени, к концу недели потеплеет до 13 - 14 градусов, осадки прекратятся. В Самаре дождей также не обещают, в некоторые дни воздух тоже прогреется до 15 градусов, в Казани - 8-11 градусов и без осадков.

В Нижегородской области в выходные установилась прохладная, облачная погода. 27 сентября в Нижнем Новгороде прошел дождь, но, по словам Синенкова, осадки скоро прекратятся, а концу недели немного потеплеет до 12 -13 градусов.

В Кирове в течение ближайшей недели не ожидается выше семи-девяти градусов тепла, зато местами сквозь облака будет проглядывать солнце. Аналогичная картина в Перми: после дождливых выходных на неделе ожидается ясная погода, и уже сейчас людей на набережной гуляет больше, чем накануне. Но 29, 30 сентября и 1 октября синоптики прогнозируют ночные заморозки, а к концу недели, по словам Синенкова, возможны небольшие кратковременные дожди. Осадки к концу недели и заморозки по ночам могут быть и в Уфе.

Готовятся к наступлению осени и в Оренбургской области. В выходные здесь было солнечно, но уже в начале рабочей недели небо над Оренбуржьем закроют облака, произойдет понижение температуры: днем до плюс 10 градусов, а ночью - до минус трех, сообщается на сайте Приволжского УГМС.