В России ограничили срок снижения компенсации на защиту годом с вступления в силу решения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России признал противоречащей основному закону страны статью 401.6 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), трактовка которой допускает отсутствие ограничений по времени на возможность пересмотра уже вступившего в силу решения суда о выплате компенсации затрат на адвокатов реабилитированному за незаконное уголовное преследование, что может повлечь ухудшение его положения и возникновение долгов. Как говорится в постановлении КС, такое решение должно быть принято не позднее чем через год с момента вступления в силу судебного акта о возмещении.

"Признать статью 401.6 УПК РФ не соответствующей конституции РФ, <…> [так как] она не ограничивает период с момента вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присужденных реабилитированному сумм", - говорится в документе.

Постановление принято по жалобе жителя Приморского края Алексея Атрощенко, которого в 2014 году пытались привлечь к уголовной ответственности по статье о подделке документов, однако в итоге суд прекратил дело за отсутствием состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. Атрощенко подал в суд с требованием компенсации и затем получил 1,3 млн рублей как возмещение затрат на защиту. Однако затем суд кассационной инстанции отменил уже вступившее в силу решение о выплате ему 1,3 млн рублей, после чего Атрощенко был обязан вернуть государству часть суммы и у него образовался долг в 900 тыс. рублей. Мужчина с таким решением не согласился и подал жалобу в КС, указав, что УПК позволяет судам в неопределенный срок пересматривать решение о компенсации реабилитированному.

КС в постановлении указал, что судебная практика использования оспоренной статьи УПК "не препятствует судам кассационной инстанции отменять решения нижестоящих судов о возмещении вреда за пределами установленного ею годичного срока", что противоречит конституции и нарушает права реабилитированного. В документе также отмечается, что решение суда общей юрисдикции по делу о размере компенсации Атрощенко должно быть пересмотрено.