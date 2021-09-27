Три экологичных проекта Хайнаня войдут в список ООН по разнообразию животного мира

ХАЙКОУ /Китай/, 27 сентября. /ТАСС/. Три экологичных проекта южнокитайской провинции Хайнань войдут в список ООН по повышению разнообразия животного мира нашей планеты, куда будут внесены приоритетные программы целого ряда стран. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, речь идет о деятельности по восстановлению популяции хайнаньских гиббонов в центральной части острова, о разведении пчелоедов (птица из семейства щурковых) в нижнем течении реки Уюаньхэ (административный центр провинции - город Хайкоу) и реализации проекта по эффективной очистке от мусора естественной сферы обитания животных в районе города Даньчжоу на северо-западе Хайнаня. Многие редкие представители субтропической флоры встречаются на территории водно-болотных угодий региона и, как пояснили специалисты, представляют большой интерес с точки зрения сохранения видового разнообразия.

Стремление зарегистрировать национальных животных в важном международном списке выразили 26 стран, подавшие в общей сложности 258 заявок. Ожидается, что Хайнань займет достойное место в этом перечне, который в октябре будет оглашен в городе Куньмин (юго-западная провинция Юньнань) на 15-й Конференции Конвенции ООН о биоразнообразии.

Предполагается, что ключевую роль в деятельности по предотвращению вымирания редких представителей животного мира Хайнаня сыграет молодое поколение, однако не менее важное значение будет отводиться и жителям более старшего возраста. Для них периодически планируется организовывать презентации, прочие мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности населения о проблемах экологии.

В последние годы самая южная китайская провинция демонстрирует успехи в восстановлении численности обитателей дикой природы. Так, популяция хайнаньских гиббонов в текущем году увеличилась на 6% (до 35 особей). Что касается пчелоедов, по сравнению с 2018 годом на острове их стало больше почти в три раза (72 особи). Правительство прилагает активные усилия для увеличения площади прибрежных мангровых зарослей, где гнездятся экзотические птицы и водится много мелких млекопитающих. Ожидается, что в ближайшем будущем Хайнань добьется еще более значительного прогресса по защите окружающей среды и укрепит свой статус как один из самых экологичных регионов КНР.