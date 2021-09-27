"Артек" планирует принять более 200 тыс. детей до 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" до 2025 года, в котором лагерю исполнится 100 лет, собирается принять от 200 до 250 тыс. детей, сообщил директор центра Константин Федоренко во время пресс-конференции в ТАСС по теме итогов летнего сезона.

"Мы определили для себя основную цель. Мы понимаем, что за пятилетний период через "Артек" пройдут лучшие дети страны в количестве от 200 до 250 тыс. детей. Стратегическую цель мы перед собой ставим - воспитание целого поколения людей, способных вывести страну на ключевые позиции", - сказал Федоренко.

По его словам, по итогам 2021 года "Артек" должен принять 32 тыс. детей.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершился основной этап реконструкции детского центра, где создали инфраструктуру, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.