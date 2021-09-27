В Израиле отмечают Шмини Ацерет и Симхат Тора, завершающие череду осенних праздников

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израильтяне вечером в понедельник начинают отмечать сразу два праздника - Шмини Ацерет (Восьмой день - праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы). В Израиле они празднуются в один день - 22 тишрея по еврейскому календарю, который в этом году приходится на период с заката 27 сентября по вечер 28 сентября. За пределами Израиля - в странах диаспоры - эти праздники отмечаются раздельно: Шмини Ацерет - 22 тишрея, а Симхат Тора - 23 тишрея.

"Два праздничных дня, завершающих Суккот, отмечаются в Израиле одновременно с сегодняшнего вечера и до захода солнца завтра - Шмини Ацерет и Симхат Тора", - сообщила в понедельник пресс-служба МИД Израиля. "Отличительной чертой Шмини Ацерет являются молитвы о дожде, традиция гласит, что именно сейчас господь решает, сколько живительной влаги получит весь мир в предстоящем году", - продолжили во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства. "Симхат Тора - это праздник обновления годичного цикла чтения Торы", - указали в пресс-службе.

Традиции праздников

В Симхат Тора заканчивается годичный цикл изучения Пятикнижия Моисеева. Завершив чтение последнего слова писания, иудеи сразу же начинают заново с первой строчки. В синагогах читаются заключительные главы Ветхого завета, и тут же декламируется первый отрывок Книги Бытия. В Симхат Тора вечером и утром открывается ковчег со свитками Торы, и все присутствующие совершают с ними Хакафот - обряд семикратного обхождения с песнями и танцами вокруг небольшого возвышения - бимы (сцены), на которой читается Тора.

Ритуал всегда сопровождается танцами и ликованием. Иногда обряд может длиться несколько часов, затем все завершается продолжительным веселым пиром. С начала 1960-х до начала 1990-х наиболее популярным праздником советских евреев была именно Радость Торы.

В Шмини Ацерет в синагогах в Израиле торжественно произносят молитву о дожде, состоящую из стихов, гимнов и самой просьбы. В эти дни как раз подходит к концу сельскохозяйственный год и начинается зимний сезон. В Израиле нет больших рек, разлив которых мог бы напоить поля и сады, а потому дожди осенью и зимой - фактически единственный естественный источник пополнения запасов воды.

Шмини Ацерет отмечается сразу после завершения длившегося семь дней праздника Кущей (Суккота), который также неразрывно связан с водой. В дни Суккота предписывается черпание воды и возлияние ее на жертвенник. В Талмуде есть строки, гласящие: "Тот, кто не видел веселья черпания воды, тот вообще не видел в своей жизни настоящего веселья".

Завершение цикла осенних праздников

Симхат Тора и Шмини Ацерет завершают не только недельный цикл празднования Суккота, но и длившуюся почти месяц череду осенних еврейских праздников. Завершающийся скоро месяц Тишрей - первый месяц года в иудейском календаре. В первый его день три недели назад в Израиле встречали праздник Рош ха-Шана - новый, 5782 год по еврейскому календарю, который отмечается в честь сотворения мира. Новый год праздновался два дня, затем наступил однодневный "пост Гедалии", через неделю после этого - Йом Кипур (Судный день), еще через семь дней после которого начался Суккот.