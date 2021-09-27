Федеральную трассу "Кола" расширят до четырех полос на аварийных участках в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 сентября. /ТАСС/. Наиболее аварийные участки федеральной трассы Р-21 "Кола" в Карелии будут перестраивать, в том числе за счет их расширения до четырех полос. Глава республики Артур Парфенчиков поручил подготовить обращение в Минтранс РФ о необходимости повышения безопасности транспортной артерии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил подготовить обращение в Министерство транспорта России с просьбой принять незамедлительные меры по повышению безопасности этой магистрали. Первоочередными задачами являются увеличение финансирования на ремонт и переустройство трассы, в том числе строительство четырехполосных дорог на самых аварийных ее участках, установку новейших аппаратов, имитирующих проблесковые маячки патрульной машины, и передвижных комплексов контроля за скоростью", - говорится в сообщении.

Совместно с ФКУ Упрдор "Кола" Минтранс Карелии уже определил три участка трассы, где будут поставлены ограждения, предотвращающие выезд на встречную полосу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства, также ведется проектирование работ по расширению дороги до четырех полос на двух участках неподалеку от Петрозаводска и Кондопожского района. Как отметили в Минтрансе региона, срок окончания разработки проектной документации назначен на 2022 год. Кроме того, разработан проект четырехполосной дороги от деревни Половины до Петрозаводска.

Рост аварийности на трассе "Кола" власти связывают с большой интенсивностью движения. В то же время на региональных и местных дорогах Карелии количество аварий сократилось: по итогам восьми месяцев 2021 года их число снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом, а количество пострадавших в них людей сократилось на 28%. Этому способствует постепенное оборудование дорог освещением, дополнительными указателями и разметкой.

"На автодорогах регионального значения ведутся работы по установке сигнальных столбиков и информационных аншлагов "Опасный участок". Дорожная разметка нанесена на более чем 920 км региональных автодорог, продолжаются работы по вырубке мешающих обзору деревьев и кустов. В этом году приобретено 20 передвижных комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений", - рассказали в пресс-службе правительства республики.