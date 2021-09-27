Проекты в области АПК и химпроизводства вошли в программу развития ТГУ им. Державина

ТАМБОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Проекты в области микробиологии для АПК, химпроизводства, а также сокращения оттока молодежи из региона вошли в долгосрочную программу Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ), который стал получателем гранта в размере 100 млн рублей по программе "Приоритет 2030". Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор проектного офиса Державинского университета Марина Медведева.

"Создавая эту программу, мы прежде всего делали ставку на прикладные разработки и потребности регионального рынка. Наш первый проект направлен на создание и дальнейшее производство новых микробиологических препаратов для АПК, у нас уже есть хороший опыт работы в этом направлении, но сейчас мы хотим заниматься этим системно. Второй проект предполагает разработку линейки новых продуктов и технологий в строительной и специальной химии. Речь идет о химическом сырье для производства экологически безопасных стройматериалов, что позволит решить проблемы импортозамещения в строительной отрасли", - сообщила собеседница агентства.

Медведева подчеркнула, задача вуза не просто разработать какой-либо продукт, а выпустить его в массовое производство. "У нас есть предприятия-партнеры, которые готовы заниматься реализацией этих проектов. Более того, мы ставим перед собой такую амбициозную задачу, чтобы к 2030 году Тамбовская область вошла в пятерку ведущих производителей микробиологических препаратов в стране", - отметила Медведева.

Третьим важным направлением программы развития вуза стало решение проблемы оттока молодежи из региона. В частности, в Державинском университете намерены провести серьезную трансформацию всей образовательной модели. "Мы переходим на деятельностный подход к обучению, что серьезно будет повышать конкурентоспособность наших выпускников, а для усиления теоретической составляющей мы ищем лучших в стране и даже за ее пределами специалистов в каждой конкретной сфере. Фактически мы становимся точкой сборки образовательных программ, ища лучшее на образовательном рынке и предлагая их нашим студентам", - сообщила Медведева.

В программу "Приоритет 2030" попали 80 вузов, подведомственных Минобрнауки России, 10 вузов - Министерству здравоохранения, пять университетов, подведомственных Министерству культуры и четыре - Министерству сельского хозяйства. Общее количество стратегических проектов всех участников "Приоритета 2030" - 409.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.