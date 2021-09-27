В Армении прошла минута молчания по случаю годовщины войны в Карабахе

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Минута молчания прошла в Армении в 11:00 (10:00 по мск) в понедельник в память о погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Решение об этом приняло правительство.

Премьер-министр республики Никол Пашинян вместе с членами кабинета министров почтил память погибших минутой молчания в центре реабилитации раненых военных в Ереване. Церемония транслировалась в прямом эфире на странице главы кабмина в Facebook.

С раннего утра мемориальный комплекс "Ераблур", где похоронены погибшие во время военных действий в Нагорном Карабахе и на границах Армении, посещают члены правительства и парламента, представители иностранных дипломатических представительств и горожане.

Соболезнования от посольства РФ

Минутой молчания почтили память погибших российские дипломаты в Ереване, говорится в сообщении посольства РФ в Facebook. В нем подчеркивается, что Москва соболезнует родным и близким жертв, а также "придает особое значение тому, чтобы население Армении как можно скорее преодолело стресс, вызванный войной, почувствовало себя в безопасности".

"Как союзники, мы всегда готовы подставить плечо и делаем это. Предпринимаются активные усилия и практические шаги для сохранения региональной стабильности и безопасности, преодоления последствий масштабных боестолкновений осени прошлого года", - говорится в заявлении. В дипмиссии подчеркнули, что Россия "продолжит посреднические усилия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ для поиска долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Обострение в Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

По последним данным армянских властей, в ходе конфликта 3 781 человек погиб и еще более 200 числятся пропавшими без вести.