ГИБДД поддерживает переход автомобилей на газовое топливо

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госавтоинспекция поддерживает переход автомобилей на газовое топливо, процедуры по переоборудованию машин максимально упрощены. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров, выступая на круглом столе в Общественной палате России.

"На газ переходить нужно, мы это поддерживаем, с нашей стороны процедуры по переходу на газ максимально были упрощены. Таких преференций при внесении изменений в конструкцию по газу не имеет ни одно внесение изменение - это и подача обращений в электронном виде без осмотра автомобилей, и ускоренное рассмотрение документов, и поддержка нами сейчас в рамках работы типовых решений. И мы за то, чтобы эти решения были открыты и прозрачны, чтобы все участники рынка могли по ним работать", - сказал он.

По его словам, только в прошлом году, несмотря на пандемию, было зафиксировано более 120 тыс. случаев переоборудования автомобилей для работы на газовом топливе. "Мы обсуждали работу реестра [по изменению конструкций автомобилей], со своей стороны отметили, что проблем по работе с реестром нет. Мы более двух тысяч обращений ежедневно фиксируем, и все документы из этого реестра прекрасно получают. У нас в прошлом году, несмотря на пандемию, было зафиксировано более 120 тыс. переоборудований по газу, были выданы свидетельства, что говорит о том, что процедура работает, с точки зрения ГИБДД, никаких проблем с этой процедурой нет", - сказал Мишуров.

С 1 июля этого года в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей и внесения изменений в их конструкцию.