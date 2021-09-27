Разработчики "Бетувакса" ожидают у него меньше побочных эффектов, чем у других вакцин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская вакцина "Бетувакс-ков-2", клинические испытания которой в понедельник одобрил Минздрав РФ, может вызывать сравнительно меньше побочных эффектов в силу особенностей взаимодействия с иммунной системой. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал Артур Исаев, председатель совета директоров компании "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), разработавшей вакцину совместно с компанией "Бетувакс".

"Бетувакс-ков-2" – это субъединичная рекомбинантная вакцина, то есть в ней нет живых компонентов вируса, а лишь похожие на SARS-CoV-2 сферические частицы, на поверхности которых находится вирусный белок. После введения такой вакцины организм вырабатывает иммунитет к этому белку, а впоследствии, при попадании SARS-CoV-2, организм будет готов к борьбе с ним. Разработчики предполагают, что препарат может использоваться для вакцинации пожилых людей, детей и ревакцинации в силу ожидания менее выраженных побочных реакций.

"Нам для субъединичных рекомбинантных вакцин удалось создать эффективный способ взаимодействия с иммунной системой: это вакцина содержит в себе сферические частицы, выполняющие роль адъюванта [вещество, усиливающее иммунную реакцию на антиген]. Антиген коронавируса адсорбируется на поверхности сферических частиц и формирует вирусоподобные частицы, с которыми иммунная система эффективно взаимодействует. При этом количество белков-антигенов и последовательностей - минимально необходимое, как и спектр вырабатываемых антител, ведь не все антитела к коронавирусу могут его нейтрализовать. Следовательно, это потенциально дает меньше нежелательных явлений, таких как температура, слабость и прочие, которые наблюдаются у некоторых людей при использовании других типов вакцин", - сказал Исаев.

Представитель компании-разработчика также отметил, что врачебное сообщество хорошо знакомо с этим типом вакцин - часть современных вакцин против вируса папилломы человека, гепатита Б и вируса гриппа созданы по этому же принципу. Доклинические испытания "Бетувакса" были проведены на разных типах животных, включая мышей, крыс, кроликов, золотистых хомячков и приматов.

"[Был показан] высокий профиль безопасности: побочных явлений каких-то значимых не было отмечено у животных при дозировке, многократно превышающей терапевтическую дозу, которую планируется использовать. Доклинические данные показали хорошую эффективность в виде косвенных признаков - образования антител, клеточного иммунитета, протективность тоже достаточно хорошая", - добавил он.

В испытаниях вакцины примут участие 170 добровольцев 18-60 лет. Клиническую базу для исследований предоставят НИИ гриппа им. Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" (Санкт-Петербург), а также ООО "Центр профессиональной медицины" (Пермь).

О разработчике

"Институт стволовых клеток человека" - российская биотехнологическая компания, объединяющая несколько компаний в сфере генной терапии, регенеративной медицины, генетической диагностики и биоинформатики. ИСКЧ является стратегическим инвестором в отрасль биомедицинских технологий и здравоохранения.