Количество умышленных и непредумышленных убийств в США в 2020 году выросло почти на 30%

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Число умышленных убийств и убийств по неосторожности в США в 2020 году выросло на 29,4% по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР) США в пресс-релизе на своем сайте.

"Количество нападений при отягчающих обстоятельствах выросло на 12,1%, число убийств и убийств по неосторожности выросло на 29,4%", - написано в пресс-релизе американского правоохранительного органа.

Как отмечает ФБР, в 2020 году впервые за четыре года число насильственных преступлений, к которым власти относят убийства, изнасилование, разбой, нападение при отягчающих обстоятельствах, в стране выросло по сравнению с предыдущим годом. По данным ФБР, в 2020 году было зафиксировано свыше 1,2 млн насильственных преступлений, рост этой совокупной категории по сравнению с 2019 годом составил 5,6%. Уровень такого рода преступности в прошлом году составил 387 случаев на 100 тыс. жителей.

Число преступлений против собственности, таких как кража, кража со взломом, угон транспортных средств, упало на 7,8%. Причем снижение подобных противоправных деяний наблюдается 18-й год подряд. В 2020 году было зафиксировано 6,4 млн подобных случаев. Уровень такого рода преступности составил 1 958 случаев на 100 тыс. жителей.

Статистика была составлена на основе данных 15,8 тыс. из 18,6 тыс. правоохранительных учреждений различного уровня, имеющих право участвовать в программе ФБР по подготовке унифицированной отчетности по преступности. По организациям, не предоставившим свою информацию, даны оценки, указывает ФБР.