Башкирия направит почти 22 млрд рублей на дороги по нацпроекту до 2024 года

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Башкирии до 2024 года превысит 23,5 млрд рублей. Из них почти 22 млрд составят средства региона, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев на пленарном заседании форума "Транспорт Урала" в понедельник.

"Общий объем средств на 2021-2024 годы, предусмотренный региональными проектами для реализации программы [нацпроект БКД], составляет 23,8 млрд рублей. Из них 1,87 млрд - это федеральный бюджет, и 21,93 млрд - это республиканский и местные бюджеты. В частности, на 2021 год у нас заложено 6,23 млрд рублей, в том числе за счет федеральных средств - 1,7 млрд рублей, республиканский бюджет - 4,5 млрд рублей", - сообщил Булушев.

Основная цель программы, по его словам, обеспечить к 2024 протяженность соответствующих нормативам региональных дорог до 56,5%, дорог в агломерациях - не менее 80%. Базовые показатели по этим двум видам дорог по состоянию на 2017 год составляли 54 и 39,8% соответственно.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него включили четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".