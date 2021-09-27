В Дептрансе рассказали, кто чаще всего нарушает ПДД в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Владельцы Lamborghini и Rolls-Royce чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве, об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"В среднем одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафов", - говорится в сообщении.

Так, помимо Lamborghini и Rolls-Royce, в списке самых активных нарушителей ПДД представлены владельцы Bentley, Ferrari, Genesis, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, KIA и Land Rover.

В материале дептранса поясняется, что рейтинг составлен на основе данных за первый квартал 2021 года.