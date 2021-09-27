Патриарх Кирилл считает, что патриарх Варфоломей "отпал в раскол" не по своей воле

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей совершил антиканоническое и "безумное" вторжение на Украину, способствовавшее расколу мирового православия, возможно, не по своей воле, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в понедельник после литургии в Храме Христа Спасителя в честь праздника Воздвижения Креста Господня.

"Позволю себе так сказать, потому что знаю хорошо патриарха Варфоломея: наверное, не своим разумом он действовал и не по своей воле", - сказал он, комментируя действия Варфоломея.

По его словам, раскол во вселенском православии "порожден незаконным, антиканоническиим и безумным вторжением Константинопольского патриарха на Украину".

"Но когда мне говорят, что он [патриарх Варфоломей] не мог поступить иначе, я этим людям отвечаю: "А как же мы поступали иначе, живя в атеистическом государстве? Вы нас не напугаете никаким страшилками - мы через все прошли и не прекратили общение ни с одной поместной православной церковью, которых в нашей стране в то время зачастую называли "прихвостнями американского империализма". Мы поддерживали эти отношения, ездили друг ко другу, приглашали сюда делегации. Поэтому когда нам говорят, что сегодня патриарх Варфоломей якобы не мог поступить иначе, намекая на могущественные силы извне, я не принимаю этой аргументации", - заявил патриарх Кирилл.

Он добавил, что представители РПЦ сегодня переживают в связи с тем, что Константинопольский патриарх "отпал в раскол, потому что причащался с раскольниками и признал "самосвятов" (самовольно присвоивших себе священнический сан), не имеющих законной хиротонии, каноническими архиереями".

Накануне патриарх Кирилл совершил всенощное бдение, а в понедельник возглавил праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в день Воздвижения Креста Господня. После литургии предстоятель обратился к верующим с проповедью.

Церковный раскол

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию (Думенко) томос об автокефалии. А в августе 2021 года Варфоломей побывал с визитом на Украине где, совершил совместный молебен с руководством ПЦУ.

Русская православная церковь и Украинская православная церковь (УПЦ) считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римской католической церковью, привели к расколу православия в мире.