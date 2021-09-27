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Власти выделят 298,3 млн рублей на оборудование в одну из крупнейших больниц Петербурга

Планируется закупить компьютерный томограф, четыре рентгеновских аппарата, две эндоскопических стойки и пять аппаратов для наркоза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 298,3 млн рублей для закупки современного оборудования в одну из крупнейших больниц Петербурга Святой Елизаветы. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Смольного.

"Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы получит субсидию за счет выделенных комитету по здравоохранению средств резервного фонда правительства Санкт-Петербурга для модернизации оборудования. Постановление о выделении 298,3 млн рублей подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, выделенные средства направят на закупку и монтаж такого оборудования, как компьютерный томограф, четыре рентгеновских аппарата, две эндоскопических стойки и пять аппаратов для наркоза. Они позволят обеспечить непрерывность в оказании экстренной медицинской помощи и исключить внештатные ситуации. Новое цифровое оборудование сможет подключить все рентгеновские аппараты к единой системе архивации и передачи изображения.

"Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что весь период пандемии Елизаветинская больница продолжала работать по основному профилю, принимала плановых больных. Из-за перепрофилирования других клиник для лечения коронавируса нагрузка на нее существенно возросла. Оборудование нуждается в обновлении", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Елизаветинская больница - один из крупнейших стационаров Петербурга. Она оказывает экстренную и неотложную помощь 1,5 млн жителей Выборгского, Калининского и Приморского районов. За сутки в ней медицинскую помощь получают около 350 человек, более 60 тыс. человек получили лечение в 2021 году.

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