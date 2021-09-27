Путин поручил утвердить требования по инклюзивности к образовательным организациям

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 1 декабря 2021 года разработать и утвердить требования к образовательным организациям в части инклюзивного образования. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить разработку и утверждение требований и показателей деятельности образовательных организаций в целях обеспечения инклюзивного образования", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано Минпросвещения РФ и властям регионов.