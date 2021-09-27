Путин поручил проработать комплексное обновление системы преподавания истории в школах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам встречи со школьниками 1 сентября во Всероссийском детском центре "Океан".

"Организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 декабря, далее докладывать ежегодно.

Для проработки вопроса поручено предусмотреть сочетание урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства. Кроме этого, при обновлении системы преподавания истории необходимо учесть расширение применения интерактивных и мультимедийных форм представления исторической информации. Также в поручении внимание обращается на необходимость развивать у учащихся навыки работы с архивами и иными историческими источниками, в том числе привлекая школьников к поисковой и исследовательской деятельности.

Поручение адресовано правительству с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, общества "Знание", ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, организации "Российское движение школьников" и во взаимодействии с межведомственной комиссией по историческому просвещению.