Ленинградская область в I полугодии лидирует по исполнению нацпроекта "Здравоохранение"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область по итогам первого полугодия стала первой в национальном рейтинге по исполнению нацпроекта "Здравоохранение", сообщили в понедельник в пресс-службе региона.

"Ленинградская область стала первой по итогам полугодия среди субъектов Российской Федерации: регион активно вводит и реконструирует объекты здравоохранения, закупает оборудование для первичного звена и для общеобластных высокотехнологичных стационаров. Результаты национального рейтинга были озвучены сегодня на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении оценивались показатели достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, реализация нацпроекта в Ленинградской области также продолжалась в период пандемии. "Мы понимаем, что справиться с такими вызовами, как COVID-19, помогает только прочная база - и в первичном звене, и в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому ни одна стройка в сфере медицины у нас не была остановлена, и все закупки оборудования, техники, санитарного транспорта - продолжались", - процитировали Дрозденко в пресс-службе.

Глава региона также отметил, что область сохраняет высокие показатели по коронарному шунтированию пациентов, по оснащению отделений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поставляет современное высокотехнологичное оборудование в стационары, использует 67 передвижных медицинских комплексов. "Мы одни из первых начали использование санитарной авиации и продолжаем это делать, у нас высокая цифровая зрелость. По оценке всех параметров исполнения нацпроекта мы оказались на первом месте это закономерный результат",- добавил губернатор.

Как отметили в пресс-службе, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения, жители области получают и высокотехнологичную помощь в крупных областных учреждениях, и максимально приближенную к ним помощь на уровне поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

"Так, к примеру, амбулаторные отделения Бокситогорской, Ломоносовской, Лужской и Кингисеппской больниц получили недавно рентгены для флюорографии легких по программе модернизации первичного звена здравоохранения, с нового учебного года по Ломоносовскому району курсирует передвижной флюорограф для обследования старшеклассников, параллельно "умные" аппараты ИВЛ с возможностью неинвазивной респираторной поддержки появились в операционных областного онкодиспансера, и только за полгода в Ленинградской области выполнили 279 вылетов санитарной авиации",- отметили в пресс-службе.

О нацпроекте

В структуру национального проекта "Здравоохранение" входит восемь федеральных проектов. Среди них - "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Развитие экспорта медицинских услуг", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" и "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".