Ярославская область получит 119 млн рублей на компенсацию расходов в связи с "Проекторией"

ТАСС, 27 сентября. Ярославская область получит из федерального бюджета более 119 млн рублей на компенсацию дополнительных расходов при подготовке и проведении в 2021 году Всероссийского форума профориентации "Проектория". Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали в понедельник на портале правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" <…>, в объеме 119,1 млн рублей бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году в Ярославле Всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория", - говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что регион получит средства из федерального бюджета по направлению расходов "иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня".

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В 2021 году форум собрал на одной площадке около 400 школьников и 100 педагогов, более 5 тыс. участников в дистанционном формате.