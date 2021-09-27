На форуме "Кезеной-2021" в Чечне обсудили развитие туризма в России и мире

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Участники II Международного молодежного туристического форума "Кезеной - 2021" обсудили перспективы и актуальные вопросы развития туризма на Северном Кавказе, в России и мире, а также познакомились с туристическими достопримечательностями Чеченской Республики, рассказал ТАСС в понедельник председатель молодежного патриотического движения "Ахмат" Магомед Азизов.

II Международный молодежный туристический форум "Кезеной - 2021", приуроченный к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, открылся 25 сентября в селении Беной Ножай-Юртовского района Чечни, в нем принимают участие более 350 человек из 15 стран.

"В образовательной сессии форума приняли участия представители туристических компаний из Чеченской Республики и других регионов России. Обсуждали перспективы развития туризма как в Чеченской республики и на Северном Кавказе, так и в целом России и в мире. В частности, обсуждалось увеличение рейсов из Чеченской Республики в ОАЭ и другие страны", - сказал Азизов.

По его словам, на форуме провели мастер-классы, встречи с экспертами, культурные и спортивные мероприятия, а также общение в неформальной обстановке с представителями власти Чеченской Республики.

В третий день работы форума запланировали пеший поход к озеру Кезеной-Ам, однако планы пришлось скорректировать из-за ухудшения погодных условий.

"Из-за того, что накануне в горах выпал снег, а ночью залег густой туман, для безопасности участников МЧС не дало разрешения на пеший поход. Мы на автомобилях доставили всех на Кезеной-Ам, где провели экскурсию по древнему городу Хой. Вечером участников форума ждет торжественное закрытие форума и салют", - рассказал собеседник агентства.

О форуме

В 2019 году в Чечне прошел первый Международный молодежный туристический форум "Беной - 2019". Идея проекта заключается в проведении форума на разных туристических объектах Чеченской Республики. Проект форума реализуется совместно с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике, молодежным общественно-патриотическим движением "Ахмат", туристическим агентством ООО "Беной Тревел".