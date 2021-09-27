В Северной Осетии разработают программу создания многофункционального концертного зала

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил региональному Минкультуры разработать программу строительства многофункционального концертного зала и программу развития Государственного академического ансамбля танца "Алан". Об этом сообщается в понедельник на официальном портале главы и правительства республики.

"Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел еженедельное аппаратное совещание с участием членов кабинета министров и руководителями муниципальных органов исполнительной власти. Министерству культуры Северной Осетии дано поручение разработать программу строительства многофункционального концертного зала", - говорится в сообщении.

По мнению руководителя республики, культурные объекты необходимо объединить в одну систему. "У нас должно быть свое видение развития объектов культуры. Я готов переговорить по поводу строительства многофункционального концертного зала, но надо обоснование от Минкультуры республики", - приводятся на сайте слова главы региона.

Кроме того, Меняйло поставил перед профильным министерством задачу в кратчайший срок представить программу развития Государственного академического ансамбля танца "Алан".

"Ансамбль - одна из визитных карточек республики. Расширяйте границы своей деятельности в этом вопросе. Да, денег мало, на все не хватит, но приоритеты мы обязаны расставить", - приводятся на сайте слова руководителя региона.