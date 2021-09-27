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Путин поручил выделить дополнительно 500 млн рублей на развитие детского центра "Океан"

Доклад о выполнении президент ждет до 1 октября 2022 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из бюджета 500 млн рублей на развитие детского центра "Океан" в Приморском крае.

"Обеспечить выделение в 2021-2022 годах из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 500 млн рублей на финансирование программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Океан", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин уточнил, что выделяемые деньги пойдут "на обновление парка автобусов для перевозки детей, на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов летних комплексов "Тигренок" и "Китенок", на создание и развитие инфраструктуры, необходимой для проведения в 2022 году VII Международных спортивных игр "Дети Азии".

Доклад о выполнении президент ждет до 1 октября 2022 года.

"Океан" - учреждение дополнительного образования и отдыха детей, работающее круглый год. Центр расположен в 20 км от Владивостока на берегу Японского моря. Глава государства общался со школьниками, занимающимися в "Океане" 1 сентября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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